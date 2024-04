Ospedale Cannizzaro Catania, nuove modalità per le prenotazioni

L’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ha avviato un percorso di aggiornamento delle modalità di prenotazione di visite e prestazioni ambulatoriali e di riorganizzazione dei relativi uffici, sia di front e sia di back office, mentre già da diversi giorni sono disponibili quattro totem per i pagamenti elettronici di ticket e intramoenia. Alla luce del prossimo rilascio, già nei primi giorni di maggio, del nuovo SovraCup regionale, parte da oggi una progressiva rimodulazione dei canali in uso per le prenotazioni e una implementazione di soluzioni più evolute. L’obiettivo è quello di consentire, da un lato, un pronto ed efficace adeguamento allo strumento messo a punto dall’assessorato alla Salute e, dall’altro, di rendere agli utenti un servizio più efficiente senza spreco di tempo e risorse.

In quest’ottica, per quanto riguarda le prestazioni in regime istituzionale, a partire dal 29 aprile saranno sospese le prenotazioni agli sportelli e contestualmente sarà rafforzato il Cup telefonico. Oltre che ai numeri 800837621 (numero verde da fisso) e 0957262107 (da cellulare), sarà sempre possibile prenotare inviando l’impegnativa del medico all’email ufficioticket@aoec.it o utilizzando il portale regionale https://sovracup.regione.sicilia.it. Eventuale supporto relativo proprio all’accesso al SovraCup, sia da parte degli utenti e sia mediante altri canali accreditati, sarà fornito da un pool appositamente formato. Altra innovazione già introdotta riguarda i pagamenti delle prestazioni, che ora possono essere effettuati con carta di credito o bancomat anche attraverso i totem dislocati al piano terra degli edifici F2 (accanto agli sportelli utenza), F3 (presso l’accettazione laboratorio analisi), Q (di fronte Diabetologia), E (ingresso Ginecologia). Per pagare, è sufficiente inserire la tessera sanitaria o l’avviso di pagamento PagoPa.