Canicattini Bagni, litiga con la convivente e aggredisce i carabinieri: in carcere un 41enne

È stata una donna a chiamare il numero unico per le emergenze nel corso di un litigio con il convivente. Quando sono arrivati nell’abitazione di Canicattini Bagni (in provincia di Siracusa), i carabinieri sono stati stati aggrediti e spintonati dall’uomo. Così avrebbe reagito il 41enne di fronte alla richieste dei militari di fornire le proprie generalità. Per questo, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato in carcere.