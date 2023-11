Canicattì: minaccia col coltello i presenti in una pizzeria, poi scappa col bottino

Bottino da 250 euro per un uomo che, nella tarda serata di domenica 19, ha rapinato una pizzeria a Canicattì (in provincia di Agrigento). Stando a quanto si apprende, i fatti si sarebbero verificati in un’attività commerciale che si trova in via Tenente Colonnello La Carrubba.

Qui un uomo sarebbe entrato nel locale con il volto coperto da un cappello e una sciarpa e avrebbe minacciato chi si si trovava dietro la cassa con un coltello. Una volta ottenuto il denaro, lo stesso si sarebbe dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sentito alcuni testimoni. L’identità del responsabile dell’accaduto non sarebbe ancora emersa.