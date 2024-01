Cane rischia di soffocare, salvato dai carabinieri

Un cagnolino Jack Russel di nome Mailon ha rischiato il soffocamento dopo avere ingerito del cibo raccolto per strada. A salvarlo, alle 19.00 di ieri in via Nicola Fabrizzi a Catania, una pattuglia dei carabinieri, che sono intervenuti attirati dal capannello di gente che si era creato attorno alla pradrona, una donna di 35 anni e al cane in difficoltà.

Durante il tragitto per raggiungere il pronto soccorso veterinario più vicino, vista la criticità della

situazione, uno dei militari ha effettuato una serie di operazioni sul cagnolino privo di

coscienza, che gli hanno consentito di espellere cioè che gli aveva ostruito la trachea, un

grosso pezzo di pannocchia, permettendogli in questo modo di riprendere perlomeno a

respirare, nonostante le sue condizioni restassero visibilmente critiche. Il cane adesso sta bene.