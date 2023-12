Catania: evade dai domiciliari per andare a cercare il cane che è scappato

Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Catania per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato notato mentre camminava a piedi in via Giovanni da Verrazzano. I militari, sospettando dal volto che si trattasse di una persona ai domiciliari, lo hanno bloccato. Dalle verifiche è emerso che l’uomo non era stato autorizzato a uscire dalla sua abitazione, ma – stando alla giustificazione fornita – si era allontanato per andare a cercare il cane che era scappato. Il 38enne è stato posto di nuovo ai domiciliari.