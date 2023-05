Comunali Trapani, le liste a sostegno del candidato sindaco Anna Garuccio

Unica donna a candidarsi a sindaco per questa tornata elettorale a Trapani, Anna Garuccio si presenta da outsider e tenterà con una sola lista di sfidare i tre avversari in campo. La mia Trapani, il nome scelto da Garuccio, che ha incassato l’appoggio del gruppo di Sinistra Libertaria, seppur senza candidati in lista.

ASSESSORI DESIGNATI

Giacomo Gabriele – Bilancio

Giovanna Maria Galuppo – Lavori Pubblici

Tiberio Miceli – Eventi e spettacolo

Sabrina Salvo – Cento Storico- Pari Opportunità

Flavio Priulla – Sport e Lavoro

Lista La mia Trapani

in aggiornamento.