Comunali Siracusa, la lista a sostegno del candidato sindaco Abdelaaziz Mouddih (Aziz)

Vespri Siracusani è il nome della lista che a Siracusa sostiene la candidatura a sindaco di Mouddih Abdelaziz. L’imprenditore italo-marocchino, per tutti Aziz, vive in Italia da una trentina di anni e gestisce un ristorante di cucina etnica in Ortigia, adesso prova anche lui a diventare il primo cittadino di Siracusa. «Nel passato, i siracusani sono stati aiutati dagli arabi per riconquistare la città – ha detto in un’intervista a MeridioNews – Io ho sangue arabo ma sono cittadino siracusano e per questo difenderò di nuovo la città. Lo faccio anche per ricambiare, almeno in parte, l’accoglienza che ho ricevuto». Ecco la lista degli assessori designati dal candidato sindaco Mouddih Abdelaziz e l’elenco dei candidati al Consiglio comunale nella lista che lo sostiene.

ASSESSORI DESIGNATI

Giuseppe Giganti

Letizia Catania

Marco Romano

Carlo Parini

Angelo Listo

LA LISTA

Vespri Siracusani

Abdelaaziz Mouddih, detto Aziz

Luciano Aprile

Mattea Città

Sharon Bellio

Bassem Sta,

Michelangelo Carcò

Alessio Iacono

Andrea Filippo Vincenzo Giganti

Rita Di Luciano

Eugenio De Carolis

Leandra Covata

Milena Zannelli

Letizia Catania

Erika Barresi

Paolo Garipoli

Vincenzo Cannata

Antonio Roccaro

Silvana Violante

Fabrizio Aricò

Salvatore Scibilia

Giuseppe Lanteri

Djamila Zerrouki