Si ribalta camper lungo l’autostrada Palermo-Catania. Code in direzione del capoluogo etneo

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania si registrano code in direzione del capoluogo etneo, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un camper ribaltatosi autonomamente. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.