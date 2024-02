Cambia il progetto della pista ciclabile in via Domenico Tempio. Lunedì l’inizio dei lavori

Non più adiacente al muro del porto ma al centro della sede stradale. Il cambiamento è quello che riguarda il progetto della nuova pista ciclabile che attraverserà via Domenico Tempio, a Catania. L’annuncio è stato dato dal sindaco Enrico Trantino. I lavori inizieranno lunedì e, stando al programma, dovrebbero durare due mesi. «Rispetto alla proposta originaria, che non ci ha mai convinto, abbiamo deciso di porla al centro dell’asse stradale, in luogo dello spartitraffico oggi esistente – scrive il primo cittadino su Facebook – riducendo la larghezza delle carreggiate. Credo che il rendering dica meglio di ogni parola (le piantumazioni sono solo indicative, non avendo ancora definito la specie arborea da piantare)».

I lavori comporteranno disagi alla circolazione stradale in una strada molto trafficata. «Domani mattina (oggi per chi legge, ndr) cercheremo di capire se sarà possibile utilizzare il porto, almeno per una corsia di marcia, ma credo sarà difficile per motivi di sicurezza. In ogni caso sarebbe opportuno sfruttare di più l’asse attrezzato da corso Indipendenza – continua il sindaco – per alleggerire il traffico che sarà canalizzato su una sola corsia per ciascuna carreggiata. Capisco i fastidi che provocherà a molti automobilisti, ma l’alternativa è che nulla cambi. Rispetto alla prospettiva di agevolare la mobilità dolce, finalmente connettendo il centro alla Plaja, credo che i sacrifici saranno ripagati».