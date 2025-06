Caltanissetta, sequestrati 21 chilogrammi di tabacco di contrabbando

Sequestro di tabacco di contrabbando da parte della guardia di finanza di Caltanissetta. I militari, nel corso di un’attività di monitoraggio sulla movimentazione di merci nel territorio nisseno, hanno individuato e sequestrato 21 chilogrammi di tabacco illegale nascosti all’interno dell’abitazione di un cittadino di nazionalità egiziana.

Tra i prodotti rinvenuti, anche una partita di Gutka – più comunemente nota come Snus – una miscela di tabacco da masticare la cui distribuzione e vendita sono vietate in Italia. Si tratta di una sostanza estremamente nociva per la salute, diffusa in alcuni Paesi asiatici e spesso utilizzata per sopportare turni di lavoro particolarmente usuranti. Il tabacco, confezionato in pacchetti da 100 grammi pronti per la vendita al dettaglio, era destinato con ogni probabilità alle piazze di smercio locali. Al responsabile è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il valore commerciale della merce sequestrata è stimato attorno ai 10.000 euro. L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti portato avanti dalle Fiamme gialle a tutela della salute pubblica e della legalità economica.