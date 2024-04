Caltanissetta, furto a casa di un’anziana: coinvolti due uomini. Uno non può essere arrestato perché è il nipote

Avrebbero appiccato un incendio alla casa di un’anziana e l’avrebbero derubata. A Caltanissetta due uomini sono indagati per incendio e per furto in abitazione aggravato in concorso. Lo scorso ottobre, in una via del centro di Caltanissetta, a casa di un’anziana si è sviluppato un incendio di natura dolosa, spento tempestivamente dai vigili del fuoco. L’incendio sarebbe stato appiccato da due uomini, che avrebbero anche sottratto alla donna una significativa somma di denaro.

L’indagine ha fornito diversi riscontri dei reati contestati, ma uno dei due uomini è stato dichiarato non punibile per il furto, perché la vittima è sua nonna. L’articolo 649 del codice penale, infatti, prevede la non punibilità dell’autore di un furto commesso a danno «di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta». Ora uno dei due uomini è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per l’altro è stato disposto l’obbligo di firma.