Caltanissetta, con un drone per far entrare in carcere cellulari e droga

Con un drone avrebbero voluto far arrivare nel carcere di Caltanissetta cellulari e droga. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate dalla guardia di finanza: con un drone avrebbero tentato di far entrare nel carcere di Caltanissetta droga e molti cellulari. Secondo i militari della guardia di finanza, i due sarebbero arrivati in auto da Catania; avrebbero avuto uno zaino con dentro un drone, dieci telefoni cellulari di piccole dimensioni, 100 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish. Ai due sono stati anche sequestrati i quattro smartphone che avevano.

Nell’auto sono stati trovati anche 5000 euro in contanti nascosti sotto lo sterzo dell’auto: secondo le indagini, questi soldi sarebbero il compenso per il pilota del drone. I due sono stati arrestati: uno è stato portato in carcere, l’altro ai domiciliari con braccialetto elettronico.