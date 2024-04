Caltanissetta, stalking e ceffoni a una persona anziana: ai domiciliari una 57enne

«Se la acchiappo, gliele do. A costo di andare in galera, ma te la lascio a terra morta». Una 57enne di Delia, in provincia di Caltanissetta, è accusata di stalking e di danneggiamento. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna ha stretto amicizia con una pensionata rimasta vedova e con i figli che vivono all’estero. Più volte la donna anziana ha fatto entrare in casa la 57enne, che in più di un’occasione le avrebbe dato qualche ceffone. Dopo questi episodi di violenza la pensionata ha deciso di non aprire più le porte di casa alla donna, che da quel momento avrebbe iniziato a tormentarla con telefonate continue e con ingiurie.

Le minacce sarebbero arrivate anche attraverso WhatsApp. La vittima ha detto di aver avuto paura anche a uscire di casa, perché temeva di essere investita con l’auto dalla donna. La signora anziana ha denunciato i fatti ai carabinieri. La 57enne ha rifiutato il braccialetto elettronico, quindi è stata messa agli arresti domiciliari.