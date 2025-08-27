Caltanissetta: confisca da 107mila euro ad un imprenditore nisseno

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, un imprenditore è stato condannato definitivamente per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili, per cui è stata eseguita una confisca dei suoi beni per un valore di 107mila euro. L’attività, condotta dalla guardia di finanza di Mussomeli, ha preso avvio da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, con sede in un comune del Vallone.

Gli accertamenti fiscali hanno evidenziato l’avvenuto occultamento e distruzione di documenti contabili, con conseguente avvio di un procedimento penale nell’ambito del quale la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha disposto il sequestro preventivo nei confronti dei beni della società e del suo amministratore. Le fiamme gialle di Mussomeli hanno individuato, infatti, un particolareggiato sistema di frode che ha consentito all’imprenditore di ottenere un notevole risparmio d’imposta, potendo contare su forniture di prodotti provenienti dalla Repubblica di San Marino completamente sconosciute al Fisco, in quanto documentate con fatture distrutte e non contabilizzate.

A seguito dell’intervenuta sentenza di condanna definitiva, l’ablazione delle disponibilità patrimoniali del

soggetto è divenuta irrevocabile e, pertanto, i finanzieri hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento di confisca, per un importo di oltre 107 mila euro, su disponibilità finanziarie, autoveicoli e beni immobili.