Caltanissetta, anziana rimasta sola in casa da circa sette giorni. Trovata in stato di denutrizione

Quando i poliziotti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 l’hanno soccorsa nella sua casa di via Paladini, a Caltanissetta, era in stato confusionale. La donna di 80 anni si trovava da sola in casa dopo che da circa una settimana i vicini non avevano più notizie di lei e così hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Il medico che l’ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. La paziente è stata condotta al pronto soccorso del Sant’Elia dove le sono state prestate le cure e nel frattempo sono stati avvisati i parenti.