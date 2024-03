Caltagirone, rubano catalizzatori dalle auto in sosta: arrestati due ventenni di Ramacca

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Caltagirone hanno sorpreso ed arrestato per furto aggravato due ventenni. In uno slargo poco distante da via Benedetto Papale, vicino un complesso di edilizia popolare, attorno alle quattro di notte, i militari, allertati da una segnalazione, hanno trovato una Fiat 500L che procedeva a fari spenti vicino alle auto in sosta.

Sull’auto c’erano i due giovani, residenti a Ramacca, che sono stati perquisiti. Uno di loro in una tasca del pantalone nascondeva una chiave esagonale e una chiave per lo smontaggio delle candele di accensione del motore, ma con punta modificata, oltre che un coltello da cucina adattato a taglierino. Nel cofano della 500, invece, è stato ritrovato un seghetto per il ferro e diverse altre chiavi inglesi, oltre che un catalizzatore per marmitta.

Il catalizzatore era appena stato rubato da una Fiat Punto parcheggiata poco distante dal luogo in cui i giovani sono stati fermati dai carabinieri, che li hanno arrestati in flagranza di reato e denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.