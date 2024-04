Calcio, disordini Padova-Catania: cinque tifosi rubarono in un autogrill. Disposto il daspo

Gli episodi negativi legati alla partita Padova-Catania non sarebbero stati solo i disordini dentro lo stadio. Dopo la finale di andata di Coppa Italia serie C – durante la quale alcuni tifosi del Catania hanno assaltato la tribuna avversaria – cinque tifosi rossazzurri avrebbero seminato il panico in un autogrill a Bentivoglio, nel Bolognese. Le cinque persone avrebbero rubato merce e cibo, minacciando il personale dell’area di sosta «anche avvalendosi della forza intimidatoria connessa al numero elevato di avventori contemporaneamente affluiti», scrive il questore di Bologna.

Successivamente i cinque avrebbero ripreso il viaggio sull’autostrada A13. Identificati dalla polizia stradale, i cinque tifosi del Catania sono stati puniti con il daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive). Per quattro di loro – che non avevano precedenti in questo senso – il divieto durerà un anno, per l’altro – che in passato era già stato destinatario di daspo – il provvedimento durerà cinque anni. Per lui anche l’obbligo di firma. Vale la pena ricordare che a causa dei disordini di Padova la finale di ritorno della Coppa Italia di serie C si è giocata a porte chiuse. Il Catania si è poi aggiudicato il trofeo in uno stadio semivuoto.