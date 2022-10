Calcio, Daspo nei confronti di un tifoso rossazzurro

Il questore di Catania ha emesso un Daspo sportivo nei confronti di un tifoso etneo denunciato in seguito al lancio di un fumogeno durante l’incontro Catania-Castrovillari disputatosi il 9 ottobre, presso lo stadio Angelo Massimino. Dall’attività istruttoria, è emerso che il soggetto era già destinatario di altri due Daspo, di cui uno emesso dall’autorità giudiziaria. Alla luce delle risultanze, il questore ha emesso un nuovo Daspo per la durata di cinque anni con la prescrizione aggiuntiva di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con le partite dei rossazzurri.