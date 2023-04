Il Catania è la squadra con meno sconfitte in Europa

Forte, cinico e determinato. Senza dubbio sono questi gli aggettivi più corretti per descrivere il Catania di Giovanni Ferraro. A questa lista, però, si deve obbligatoriamente aggiungere strepitoso. Sì, perché i numeri della squadra rossazzurra in questa stagione sono straordinari. Ottantacinque punti in classifica sui 96 a disposizione frutto di 27 vittorie, di cui 15 al Massimino e 12 in trasferta, quattro pareggi e una sola sconfitta datata 18 dicembre 2022 contro il Santa Maria Cilento, avversario che gli etnei affronteranno in casa domenica prossima. Da applausi anche la fase realizzativa. Settantadue le reti messe a segno, 38 tra le mura amiche e 34 lontane dal Cibali, realizzate da 15 marcatori differenti che confermano come una squadra non abbia necessariamente bisogno di un bomber da 20 goal per vincere i campionati.

Non è stata da meno la difesa: solo 19 le reti subite in 32 match dalla retroguardia rossazzurra che ha permesso di fare del Catania la squadra con meno sconfitte, una sola come detto, in Europa. Un cammino che ha riacceso l’entusiasmo di una tifoseria arrabbiata e delusa che rispecchiava perfettamente lo stato d’animo di una città in ginocchio, ai minimi termini, nel degrado urbano, con nessuna fiducia per le istituzioni e privata anche della possibilità di poter sorridere e sperare in un futuro diverso e migliore. Il Catania di Pelligra è riuscito a fare dimenticare tutti i problemi e le amarezze con cui i catanesi sono costretti a convivere quotidianamente. Questa è l’altra vittoria della squadra rossazzurra, forse la più importante perché potrebbe aiutare a scrivere una pagina nuova e diversa per Catania, non solo nello sport.