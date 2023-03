Dopo la promozione in Lega Pro, il Catania ha l’obiettivo di vincere le ultime sei partite

Scrivere la storia. Scriverne una nuova che sia caratterizzata dal successo. La mission del Catania di mister Ferraro non è ancora terminata. La conquista, poco meno di una settimana fa, della matematica promozione in Lega Pro era solo il primo tassello del progetto pensato e voluto dal trio Pelligra-Grella-Bresciano. Il prossimo obiettivo sarà quello di vincere le ultime sei partite di campionato. Farlo per battere il record della Sicula Leonzio che nella stagione 2015/16 conquistò 15 vittorie di fila, il Catania momentaneamente è fermo a 12, e ribadire così la propria supremazia in un torneo condotto sempre in testa.

L’enigma, l’ultimo ancora senza una risposta, e se mister Ferraro deciderà di dare spazio a quei giocatori chefinora ne hanno avuto poco. Da Giovinco a Litteri, da De Respinis al giovane Alessandro Russotto. Un piccolo turn over che potrebbe servire a fare rifiatare i giocatori cardine della squadra per poi affrontare con il massimo delle forze la Poul Scudetto, altro obiettivo da centrare in questa strepitosa stagione. In attesa di conoscere le scelte del tecnico etneo, i tifosi rossazzurri sono pronti per la sfida di domenica prossima al Massimino contro il Lamezia Terme dove è previsto un nuovo record di presenze.

Del resto, in città la festa è appena cominciata.