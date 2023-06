Calcio Catania, ora è ufficiale: Luca Tabbiani è il nuovo allenatore

Attesa terminata. Luca Tabbiani è ufficialmente il nuovo allenatore del Catania Football Club. A darne notizia, come era giusto che fosse, è stato un comunicato apparso pochi minuti prima delle 13 sui canali ufficiali della società rossazzurra. Notizia che era nell’aria e che arriva a meno di ventiquattr’ore dalla risoluzione firmata dal tecnico genovese con il Fiorenzuola. Occorre questo passo per consentire al Catania ufficializzare l’ingaggio di Tabbiani che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe trovato un accordo con il club etneo sulla base di un contratto biennale con l’opzione per un terzo in caso di promozione in serie B. La nuova guida tecnica rossazzurra sarà presentata ufficialmente alla stampa dopo la firma del contratto che potrà essere depositato in Lega non prima dell’1 luglio. Incontro con la stampa nel quale, così scrive la società etnea, verranno anche illustrati i dettagli dell’accordo e ufficializzata la composizione dello staff. Occorrerà attendere, dunque, ancora due settimane per ascoltare le prime dichiarazioni di Tabbiani, attualmente in vacanza, e capire quali saranno i suoi programmi e su che uomini vorrà puntare per tentare l’assalto alla cadetteria. Possiamo immaginare che per il tecnico, nato a Genova il 13 febbraio del 1979 e che ha vissuto le prime esperienze in Serie C alla guida del Fiorenzuola, l’accordo con il Catania rappresenti la sfida più importante della sua carriera, ma soprattutto una fonte di felicità e di responsabilità che potranno essere fattori importanti per portarlo a fare bene e a regalare, così, gioie ai sostenitori rossazzurri.