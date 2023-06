Calcio Catania, trovato l’accordo per l’allenatore: sarà Luca Tabbiani

Il dado è tratto. Il Catania, a quanto pare, avrebbe trovato la quadra con Luca Tabbiani sulla base di un accordo biennale che prevede anche un’opzione per un terzo anno in caso di promozione in serie B. L’accordo, con quello che dovrebbe essere il nuovo allenatore del club rossazzurro, sarebbe stato trovato nella tarda serata di ieri dopo una serie di riflessioni e confronti. Capitolo tecnico, dunque, chiuso anche se si attendono due passaggi fondamentali: che Tabbiani rescinda con il Fiorenzuola – e dovrebbe farlo già oggi – e che il Catania, una volta che il genovese abbia sottoscritto la sua separazione con il club piacentino, ufficializzi il suo ingaggio.

Futuro

Scelto l’allenatore, il prossimo passo nella costruzione della squadra che affronterà il campionato di Lega Pro sarà quello di capire chi dei giocatori che erano a disposizione di Giovanni Ferraro verrà riconfermato. A deciderlo non saranno solo Grella e Laneri, ma anche il nuovo tecnico che indicherà chi potrebbe essere utile e fondamentale per il suo 4-3-3. Modulo tattico nel quale potrebbero avere un ruolo importante gli under, anche in chiave minutaggio. Quest’ultimo aspetto non deve essere sottovalutato, sia per la casse societarie che per la crescita di un progetto sportivo a lungo termine. Scelte di mercato che verranno prese solo dopo l’ufficialità dell’iscrizione del club rossazzurro da parte della Lega Pro. A quel punto, comincerà concretamente il calcio mercato degli etnei che potranno, dal primo luglio, contrattualizzare nuovi e vecchi calciatori.

Ritiro

Altro aspetto, che nei prossimi giorni verrà chiarito, è dove verrà effettuato il ritiro pre-season della squadra. La scelta finale della società sembra essere caduta su Zafferana Etnea che, in passato, è stata sede del ritiro precampionato del Siracusa di Sottil e della Sicula Leonzio di Grieco. Unico dubbio sono le attuali condizioni del manto erboso del campo sportivo che non sono certamente adeguate per ospitare una squadra di Lega Pro. Problema che verrà risolto per consentire al Catania di potersi allenare nel modo migliore possibile.