Palma di Montechiaro, cade dal tetto e muore: 68enne stava pulendo le grondaie

Un 68enne, Gioacchino Alotto, di Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento) è morto stamattina dopo una caduta. La vittima sarebbe precipitata dal tetto della sua abitazione in viale Repubblica mentre si occupava della pulizia delle grondaie. Per il 68enne non ci sarebbe stato nulla fare: sarebbe morto sul colpo. Intervenuti sul luogo dell’accaduto gli operatori del 118 e la polizia a cui sono state affidate le indagini.