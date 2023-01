Pachino, trovato cadavere di un pensionato in casolare. Aperta un’inchiesta

Un pensionato di 71 anni è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione, una casa rurale nelle campagne alla periferia di Pachino, nel Siracusano. Sono stati i vicini ad allertare la polizia, preoccupati perché non avevano notizie dell’uomo. Ieri sera sono stati gli agenti del commissariato di Pachino a scoprire il corpo senza vita del pensionato. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e disposto l’ispezione cadaverica. Al momento, la polizia che indaga sull’episodio non esclude nessuna ipotesi, anche quella di una morte dovuta a cause naturali.