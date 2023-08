Caccia, in Sicilia la stagione si aprirà il 17 settembre

I cacciatori siciliani si preparano alla nuova stagione che quest’anno partirà il 17 settembre. L’annuncio della data è arrivato dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale che, in composizione monocratica, con decreto pubblicato questa mattina, ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni contro il calendario venatorio. Una notizia che rincuora gli appassionati di questo settore, in passato spesso costretti a stop e rinvii, come ricorda anche l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino: «Dopo molti anni la stagione della caccia potrà partire nella data stabilita, senza sospensive. Il pronunciamento del giudice amministrativo ha riconosciuto la correttezza del procedimento attuato dal dipartimento dello Sviluppo rurale nella redazione del calendario venatorio». Il politico si riferisce anche alla pre apertura di giorno 2, 3, 6, 9 e 10 settembre che «è stata considerata legittima poiché l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale si è detto favorevole per quella al colombaccio e il prelievo alla tortora selvatica per un massimo di 3.300 capi». Cinque i capi giornalieri e 15 stagionali per ogni cacciatore, che verranno controllati attraverso un sistema informatico che consente l’interruzione della caccia al raggiungimento del numero fissato.