Butera, scoperta una discarica abusiva

Il nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Gela ha scoperto un terreno a Falconara, nel Comune di Butera (Caltanissetta), usato per smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non, diventato dunque una discarica abusiva. Al fine di rintracciare gli autori del reato, i militari hanno installato il sistema di videosorveglianza e- attraverso anche appostamenti e sorvoli con droni – sono stati identificati i soggetti: si tratta di quattro diversi titolari d’imprese.

A seguito dell’accaduto, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo degli autocarri utilizzati per commettere il reato e del terreno adibito a discarica, con un’estensione di circa 500 metri quadrati. Quest’ultimo è stato consegnato in custodia giudiziale al Sindaco di Butera per il monitoraggio e l’attivazione delle necessarie attività di risanamento ambientale.