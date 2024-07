In strada con una busta della spesa piena di droga. Fermato un 36enne a Catania

È stato beccato dalla polizia di Stato con la droga nella busta della spesa. Si tratta di un uomo di 36 anni, originario di Catania, che è stato bloccato dai Falchi mentre si trovava in una stradina del rione popolare San Cristoforo. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, teneva in mano sacchetto particolarmente voluminoso. Particolare, quest’ultimo, che ha insospettito gli agenti, tanto da indurli a procedere a una verifica del contenuto. All’interno c’erano 130 grammi di marijuana, suddivisa in quattro buste per alimenti, un involucro con 11 grammi di crack e una dose di cocaina, oltre a del denaro contante e del materiale per confezionare in dosi lo stupefacente. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.