Anziano di 81 anni cade in dirupo, morto a Messina

Un uomo di 81 anni, Paolo Pellegrino, è caduto in dirupo nella frazione di Molino a Messina, morendo sul colpo. Era un agricoltore di Altolia, per motivi da accertare è precipitato nel burrone. Il recupero del cadavere da parte dei vigili del fuoco ha richiesto l’utilizzo di un elicottero e di un aereo soccorritore. L’uomo è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate. ll magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.