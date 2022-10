Buche in strada a Giarre. Maggiore il pericolo con la pioggia. Barbagallo: «Bisogna intervenire subito»

Emergenza buche a Giarre. Le prime piogge autunnali hanno riportato in evidenza la problematica. In diverse zone, sia del centro che della periferia, il manto stradale presenta numerose e differenti “voragini” che, specialmente quando piove, diventano pericolose. Rischio accentuato per automobilisti e perdoni. A sollecitare gli interventi necessari è stato il presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo che ha scritto al dirigente competente, al sindaco Leo Cantarella e all’assessore ai Lavori Pubblici Claudio Raciti.

«Le numerose buche che si sono aperte sul manto stradale dopo le prime piogge – ha detto Barbagallo – ci preoccupano e fanno tornare al centro del dibattito politico la necessità di reperire fondi sempre più cospicui per la manutenzione delle nostre strade. Come presidente del Consiglio comunale, ho segnalato già un mese fa e sollecitato successivamente il sindaco, l’assessore al ramo e gli uffici affinché intervengano celermente per riparare i tratti dissestati. La sicurezza, il decoro e la percorribilità delle nostre strade dovrebbero essere sempre garantite anche se, oggettivamente, le difficoltà degli enti locali sono davvero immense. Servirà pazienza, impegno e costanza. Noi ci saremo e vigileremo».

Non è tardata ad arrivare la risposta da parte dell’amministrazione comunale che, da parte sua, avrebbe già avviato le procedure necessarie per attuare la messa in sicurezza nelle arterie che necessitano di maggiori lavori.