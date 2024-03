Bronte, dopo tre anni arrivano i risarcimenti per l’alluvione del 2021

foto di pagina Facebook Comune di Bronte

L’alluvione che ha colpito Bronte risale all’autunno 2021, ma i risarcimenti sono arrivati solo ora. Il comune del Catanese fa sapere che sono stati disposti i risarcimenti per i danni a 12 aziende e a tre privati. La protezione civile regionale ha stanziato 1,2 milioni di euro, che ha già suddiviso tra i beneficiari in proporzione ai danni subiti. «Una grande soddisfazione – dice il sindaco di Bronte, Pino Firrarello – che premia l’operato dell’ufficio tecnico, che ai tempi – con impegno e professionalità – senza guardare orari per rispettare le scadenze perentorie, ha redatto le istruttorie di tutte le domande pervenute».