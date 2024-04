Bronte, assunto da poco in macelleria ruba chili di budello per la salsiccia

Foto di Matthias Böckel da Pixabay

Furto aggravato, ma di budelli per le salsicce. A Bronte, in provincia di Catania, un uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato chili di budello per le salsicce e barattoli di condimenti. Secondo i titolari di un supermercato della città, da due mesi mancava della merce dal laboratorio in cui si confezionano i preparati di carne. Fingendosi clienti del supermercato – e usando anche le riprese della videosorveglianza – i carabinieri hanno scoperto che l’uomo, un 45enne di Paternò, prelevava abitualmente la merce e la nascondeva nello zaino. All’ora di pranzo, con la scusa di trascorrere la pausa-pranzo in auto, metteva il budello e i condimenti nel bagagliaio della macchina.

Alla richiesta dei carabinieri a proposito del contenuto dello zaino, in un primo momento l’uomo ha risposto che c’era solo il suo pranzo, poi ha dovuto cambiare versione. Nel borsone sono state trovate due bottiglie di marinata e quattro matasse di budello, per un valore di circa 60 euro: tutto è stato rubato quella stessa mattina. Il 45enne è stato denunciato dai carabinieri, che hanno restituito la merce ai proprietari del supermercato.