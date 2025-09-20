Bronte, controlli dei Nas prima della sagra del pistacchio: multe a bar e pasticceria

Controlli straordinari in vista della sagra del pistacchio Dop di Bronte. Per questo, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) hanno eseguito delle verifiche in un bar e una pasticceria del centro cittadino in provincia di Catania. Durante la prima ispezione, all’interno di un bar di proprietà di una 58enne residente a Bronte, sono emerse irregolarità sulla base delle quali la titolare è stata sanzionata con due verbali per un importo complessivo di 2000 euro. In particolare, i militari hanno rilevato la mancata compilazione delle schede di monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e dei congelatori, oltre alla presenza di un’area destinata alla somministrazione di alimenti non autorizzata dall’autorità sanitaria competente.

Il secondo accertamento dei Nas ha riguardato una pasticceria nella quale i militari hanno trovato sporco diffuso sulle superfici e sui macchinari da lavoro, e la totale assenza sia del manuale di autocontrollo Haccp, imprescindibile riferimento normativo in un’attività ristorativa. In questo caso, nei confronti del titolare, un 33enne di Bronte, sono state elevate due sanzioni amministrative pecuniarie dell’importo complessivo di 3000 euro.

