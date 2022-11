Boom di presenze per l’inaugurazione di Ristora Hotel Sicilia. Agen (Confcommercio): «Un percorso in crescita»

Edizione con il segno più quella di quest’anno per Ristora Hotel Sicilia, il salone specializzato che si rivolge alle imprese attive nei settori alberghiero, della ristorazione e del cibo. E adesso spazio anche alla divisione balneare con l’area denominata “Solarium”. In esposizione tutte le apparecchiuture innovative e gli arredamenti per rendere impeccabili, nello stile, le proprie attività. Due i padiglioni del centro Sicilia Fiera di Misterbianco che ospitano gli stand e i convegni; non mancano, infatti, le occasioni per approfondire e dibattere i temi importanti per la categoria. Il bagno di folla per il taglio del nastro ha evidenziato lo straordinario risultato centrato e l’ambizione, dell’organizzazione, a rafforzare la leadership come appuntamento per gli interessati al comparto.

«Questa edizione – ha dichiarato Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania – dimostra che c’è una stabilità e una solidità della proposta ma soprattutto abbiamo visto che è un percorso in crescita. All’ultimo momento la metratura è stata ampliata per tanti espositori che sono venuti a confortarci. Questo credo sia il primo tassello di una grande impresa. Il prossimo anno saremo più grandi e belli». Per l’organizzazione, soddisfatto anche il presidente di Expo Mediterraneo Rosario Alfino: «Tutte le fiere hanno una doppia valenza e cioè promuovere il territorio e le attività produttive. Questa vetrina permette ai produttori di entrare in contatto diretto per fare business. Il nostro prossimo obiettivo è quello di sviluppare maggiormente l’area balneare; vogliamo puntare sulla promozione delle spiagge».

A rincuorare gli investimenti anche i risultati, in termini economici quindi di prodotto interno lordo, registrati dagli operatori durante l’estate 2022. Stand affollati con la presenza di imprenditori provenienti da diverse parti d’Italia per conoscere le novità e valutare le proposte. Il boom di presenze, già dal taglio del nastro, fa ben sperare ma soprattutto proietta già lo sguardo alla stagione estiva e all’offerta da lanciare sul mercato. Per questo gli stessi espositori mostrano non solo le innovazioni. Spazio a tecniche, soluzioni, promozioni e show cooking.

«Finalmente abbiamo una struttura – ha detto Giuseppe Rapisarda di Sicilia Fiera – nella provincia di Catania che ha delle caratteristiche importanti per una Fiera del genere. Questa iniziativa dura da diciotto anni. Abbiamo avuto una pandemia e quindi ci siamo dovuti fermare. Adesso però c’è una ripresa enorme. L’evento è importante tra impianti tecnologici e aziende che fanno produzione sul posto. Siamo contenti e speriamo di potere continuare a programmare appuntamenti del genere».