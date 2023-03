Bombe carta a Siracusa, arrestato un quarto uomo che era appena rientrato da Malta

Dopo i tre pluripregiudicati arrestati qualche giorno fa, adesso è toccato anche al quarto componente della banda delle bombe carta di Siracusa. Un gruppo che tra settembre del 2021 e marzo del 2022 ha piazzando e fatto esplodere tre ordigni davanti a diverse attività commerciali del capoluogo aretuseo. L’uomo, un pregiudicato di 28 anni, è stato arrestato al suo rientro in Italia proveniente da Malta. Adesso si trova agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruire finora nel corso delle indagini, dietro questi atti intimidatori non ci sarebbe il racket delle estorsioni ma una «dimostrazione di forza della banda» legata al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Altre sette persone sono indagate. Per gli inquirenti si è trattato di ritorsioni per presunti debiti di droga non saldati.