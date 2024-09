Bolognetta, tentano di rapinare una banca ma non trovano contanti

Foto di Jason Dent

Voleva rapinare una banca, ma non è andata come pensava. A Bolognetta, in provincia di Palermo, un ragazzo è entrato nella filiale di Monte dei Paschi di Siena che si trova in via Vittorio Emanuele con l’intenzione di fare una rapina. Prima avrebbe minacciato i dipendenti, poi ne avrebbe aggredito uno, ma alla fine ha dovuto constatare che in quella banca non c’erano contanti. Fuori dall’istituto di credito c’era un altro ragazzo, che faceva il palo. I due sono scappati con la stessa macchina con la quale erano arrivati. Sulla tentata rapina indagano i carabinieri di Misilmeri, sempre nel Palermitano, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e hanno raccolto le testimonianze di alcune persone. L’impiegato aggredito è stato soccorso dal personale sanitario del 118.