Blitz in un covo dello spaccio a Siracusa: 40enne arrestato con cocaina, crack e hashish

Un blitz in un covo dello spaccio a Siracusa. Un’abitazione che i carabinieri tenevano d’occhio già da qualche giorno, insospettiti da un insolito viavai di persone. Una volta fatta irruzione, i militari hanno trovato dentro all’appartamento un pregiudicato di 40 anni che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’abitazione, infatti, durante la perquisizione, sono stati trovati 100 grammi di stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana, suddiviso in 79 dosi preconfezionate e materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre alla somma di 515 euro ritenuta provento di spaccio. Inoltre, è stato scoperto un sofisticato impianto di videosorveglianza. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 40enne siracusano, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.