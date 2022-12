Blitz con 31 arresti a Palermo, 100 euro al giorno ai pusher e 50 euro alle vedette

Blitz antidroga a Palermo. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Verdi stanno eseguendo 39 provvedimenti cautelari: 14 arresti in carcere, 17 ai domiciliari e otto obblighi di firma. Le misure sono state emesse dal gip, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sgominata una banda dedita al traffico di droga. I componenti dell’oroganizzazione erano in possesso anche di armi: i carabinieri, infatti, hanno sequestrato una pistola clandestina calibro 7.65 perfettamente funzionante.

L’operazione, denominata Dike, ha colpito una delle più importanti piazze di spaccio, quella di piazzale Ignazio Calona, nel quartiere Sperone, alla periferia est del capoluogo siciliano. Qui la banda spacciava cocaina, hashish, marijuana e crack: la droga, secondo il gip, era «una delle principali fonti di sostentamento per intere famiglie». L’organigramma della banda sarebbe stato strutturato su due vertici che gestivano il rifornimento e l’organizzazione della piazza di spaccio, raccogliendo anche i proventi del lavoro dei pusher con cadenza settimanale. Un ruolo fondamentale sarebbe stato riconosciuto anche alle donne parenti dei capi, che avrebbero collaborato nella direzione del business della droga e nel tenere la contabilità degli introiti, occupandosi anche di custodire gli stupefacenti. I pusher erano organizzati su turni di 12 ore per garantire la piena attività, anche in orario notturno, della piazza di spaccio. Ciascuno aveva compiti ben definiti, per i quali era prevista una specifica retribuzione: 100 euro al giorno per gli spacciatori e 50 per le vedette.