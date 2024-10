Prepara dei biscotti con la droga, la madre li mangia e finisce in ospedale: arrestato 17enne

Biscotti preparati in casa da un 17enne e offerti alla madre per colazione. Dopo averli mangiati, però, la donna ha iniziato a stare male perché, tra gli ingredienti, il figlio avrebbe aggiunto anche della droga. La donna è stata portata all’ospedale Sant’Antonio di Trapani dove sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini sulla vicenda.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, la donna avrebbe iniziato a stare male poco dopo avere mangiato i biscotti preparati dal figlio 17enne. Un malessere tale da rendere necessario il ricovero in ospedale. I militati hanno eseguito una perquisizione a casa trovando due involucri di hashish, 40 dosi di ketamina, diverse dosi di marijuana, oltre 2000 euro in contanti e anche diversi sacchetti di biscotti appena sfornati. Il 17enne è stato arrestato e collocato in una comunità di recupero.