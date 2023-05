Catania: bici elettrica rubata su commissione davanti al tribunale

Una bici elettrica parcheggiata davanti al tribunale di Catania è stata rubata venerdì 12 maggio. Un passante è riuscito a fare un video per riprendere la scena: un uomo che, in poco tempo, taglia le due catene metalliche antifurto sul telaio della bicicletta a bordo della quale poi si allontana. Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno aiutato i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante e i colleghi della sezione di polizia giudiziaria della procura distrettuale etnea, a individuare e denunciare un uomo di 49 anni residente nel quartiere San Cristoforo di Catania già pregiudicato per reati contro il patrimonio. L’elemento che ha aiutato i militari sono stati anche i particolari tatuaggi del 49enne. Dopo una serie di riscontri e accertamenti, in poche ore, i carabinieri hanno raggiunto il ladro nella sua abitazione. Dove, però, la bici elettrica non è stata trovata. Sono in corso, infatti, le indagini sui canali di ricettazione e il mercato illecito per recuperare il mezzo che, stando a quanto emerso finora, sarebbe stato rubato dall’uomo su commissione.