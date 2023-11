Sant’Alessio Siculo, in bici con hashish e crack. Arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri di Taormina (in provincia di Messina) in quanto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un servizio di controllo a Sant’Alessio Siculo, il giovane – non appena si è accorto della presenza della pattuglia – ha lanciato un marsupio e ha accelerato la pedalata della bici.

Il 21enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza. Riportato alla calma, è stato poi perquisito e trovato con oltre 18 grammi di hashish e tre grammi di crack, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, nascoste nel marsupio. La droga è stata sequestrata, mentre il ragazzo è ai domiciliari.