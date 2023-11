Biancavilla, dal 16enne armato ai giochi illegali: controlli in un’associazione culturale

I carabinieri e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno trovato in un’associazione sportiva e culturale di Biancavilla sette apparecchi elettromeccanici non riconosciuti dal CONI, su cui non venivano pagate le quietanze previste dal TULPS. Nella sala giochi, inoltre, non è mai stata affissa la tabella dei giochi proibiti.

In una sala riservata è stato allestito un tavolo da gioco ovale con scatole contenenti fiches, mazzi di carte da poker e un foglio su cui è stato annotato il valore corrispondente delle fiches con il denaro. Durante i controlli sono stati trovati all’interno dell’associazione dieci clienti di cui cinque minorenni. Un 16enne è stato trovato con un coltello a serramanico ed è stato denunciato per possesso di armi atte a offendere. L’ispezione è poi continuata anche all’esterno del club dove è stato trovato un motorino incustodito con una targa falsa che è stata sequestrata.