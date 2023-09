Biancavilla: incendia l’auto del «rivale in amore», denunciato un 37enne

Un biancavillese di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri per il reato di incendio doloso. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini da parte dei carabinieri di Biancavilla, il 37enne ha dato fuoco all’auto – una utilitaria Skoda – dell’uomo di cui si era invaghita la sua ex compagna. Dopo avere individuato la macchina dell’altro uomo, il 37enne avrebbe riempito di benzina una tanica di plastica da dieci litri e, durante la notte, si è diretto nella via dove era parcheggiata l’auto, nel centro storico di Biancavilla. Dopo aver cosparso di benzina il veicolo, l’uomo ha appiccato il fuoco, lasciando sul posto la tanica e fuggendo per le vie limitrofe. Tutto il percorso e l’azione incendiaria è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona che sono state esaminate dai carabinieri intervenuti sul posto del rogo.

Dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i militari hanno potuto ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e individuare l’autore del gesto: un 37enne abbastanza noto a Biancavilla per la gestione di attività commerciali. L’uomo è stato denunciato a piede libero e adesso, oltre all’allontanamento della compagna, dovrà affrontare un processo penale.