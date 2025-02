Picchia la moglie e le dice: «Avrò pace solo quando ti ammazzo». Arrestato 44enne a Biancavilla

«Ti uccido e ti metto dentro la bara: troverò pace solo quando ti ammazzo». È quello che avrebbe detto un 44enne di Biancavilla, in provincia di Catania, alla moglie; poi l’avrebbe colpita con un pugno allo zigomo destro. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto raccontato dalla donna ai militari, l’uomo – che spesso sarebbe stato ubriaco – l’avrebbe aggredita più volte. L’ultima lite sarebbe degenerata, davanti alla loro figlia minorenne, in minacce di morte e in violenza fisica. La vittima sarebbe scappata e ha chiamato i carabinieri. L’uomo, che 20 giorni prima era stato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato.