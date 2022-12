Belpasso, la Fondazione Carri di S. Lucia porta in piazza la magia del Natale

La Fondazione Carri di S. Lucia di Belpasso organizza un incontro con i cittadini insieme a coloro che hanno partecipato alla realizzazione di due serate all’insegna dell’arte e della bellezza. Si è conclusa una edizione invernale speciale che ha visto le piazze gremite di gente, una partecipazione che ha commosso i carristi tanto da voler donare un momento di comunità e fratellanza.

«Dopo diverse settimane in cui ci siamo uniti a fare tantissime cose per rendere possibile il ritorno della festa di S. Lucia – spiega il presidente Antonino Girgenti – questo è un incontro pensato non soltanto per scambiarsi gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo, ma soprattutto per trascorrere volentieri, ancora una volta insieme, un momento importante e darci appuntamento ad agosto dell’anno prossimo per l’80° festa del patrocinio».

L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre alle 20:00 in piazza Duomo a Belpasso, i canti popolari intorno al presepe – allestito nei giorni scorsi – saranno la colonna sonora di un Natale finalmente libero da restrizioni e illuminato da speranza.