Beach soccer, le due etnee scaldano i motori per la Coppa Italia

Di nuovo in campo. Le due squadre catanesi di beach soccer hanno avuto poco tempo per recuperare forze dopo gli impegni in SuperCoppa di Lega e campionato. Sia Catania SSD che BS giovedì, infatti, inizieranno a Vasto la loro avventura in Coppa Italia. I rossazzurri del duo tecnico Giuffrida-Bonanno saranno impegnati alla 11.15 contro Roma BS, mentre gli etnei di coach Fabricio Santos alle 16 se la vedranno con la Icierre Lamezia. Avversari invertiti per le due catanesi dopo le sfide di campionato della prima tappa svoltasi a San Benedetto del Tronto. Domenica scorsa, infatti, i giallorossi avevano affrontato perdendo per 6-2 il Catania BS, mentre i calabresi si erano confrontati con il Catania SSD incassando un rotondo 5-2.

Ricordo

Entrambe le formazioni scenderanno sulla sabbia nel ricordo del direttore sportivo Santo Palma, un grande professionista amato, rispettato e stimato da tutto il mondo del calcio siciliano morto improvvisamente a soli 50 anni nella notte tra domenica e lunedì scorso. Un perdita incolmabile anche per gli atleti del beach soccer catanese, specialmente per il club del presidente Bosco con cui Santo Palma ha condiviso tanti momenti felici e importanti vittorie, le ultime quelle dell’estate del 2021 quando il Catania BS conquistò il double portando sotto le pendici dell’Etna Supercoppa di Lega e Coppa Italia. Proprio per questo, i ragazzi del presidente Bosco scenderanno in campo col lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio in onore del loro direttore.

Concentrazione

Da giovedì 8 giugno, dunque, ci si sfiderà per il secondo trofeo stagionale. La favorita resta sempre Lenergy Pisa BS. I toscani vincendo, venerdì scorso, la loro prima SuperCoppa di Lega hanno confermato di essere il team meglio attrezzato del circuito. Non è un caso che nelle ultime tre stagioni, compresa quella appena cominciata, i nerazzurri hanno portato a casa due scudetti, una coppa Italia e una Supercoppa di Lega. Se non bastasse questo a dimostrazione della forza della squadra di coach Matteo Marrucci, alla guida del Catania Bs nel 2021, basta ricordare che i pisani hanno vinto le ultime 16 partite giocate. Un solo aggettivo per loro: mostruosi. Ma i mostri si possono sconfiggere, così le due etnee proveranno a invertire i pronostici della vigilia e portare a casa il trofeo. Il Catania SSD, primo in classifica dopo la prima tappa, avrà anche il compito/dovere di confermare quanto di buono fatto vedere in questo inizio di stagione. A dare man forte a Eudin e compagni ci sarà anche il general manager Alessandro Di Benedetto, presente anche a San Benedetto del Tronto e adeguatamente soddisfatto della prestazioni offerte dai suoi ragazzi. Anche il Catania BS non potrà deludere. I rossazzurri di Fabricio Santos, sono il club più titolato della Penisola e di coppa Italia ne hanno già vinte cinque e vorrebbero arricchire ulteriormente la loro bacheca, ma soprattutto vogliono evitare la seconda delusione stagionale dopo quella incassata in SuperCoppa.