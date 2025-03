Paternò, il figlio non lo saluta per strada e lui lo prende a bastonate: «Vi taglio la gola a tutti»

«Fai scendere tuo figlio. Se non scende, vi taglio la gola a tutti: non ho nulla da perdere!». Sarebbero queste le parole pronunciate da un 55enne di Santa Maria di Licodia (nel Catanese) che è stato denunciato per lesioni personali, minaccia e porto di armi o oggetti atti a offendere. Tutto è iniziato quando, intorno alle 15.30 di ieri, una 51enne di Paternò (sempre in provincia di Catania) ha chiesto l’intervento di una pattuglia. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna con il padre 73enne, poco distante, il suo ex marito che sarebbe apparso subito visibilmente alterato.

Nel corso delle indagini, i militari hanno ricostruito che, poco prima, l’uomo si sarebbe presentato a casa della ex moglie, convinto che il figlio 19enne si fosse nascosto lì per sfuggirgli. Per questo, avrebbe iniziato a urlare minacce di morte nei confronti della donna, senza credere al fatto che il figlio non fosse all’interno dell’abitazione. Stando a quanto emerso, la situazione sarebbe scaturita da un episodio avvenuto poco prima in via Nilo, dove il 55enne avrebbe incontrato casualmente il figlio che non lo avrebbe salutato. Così, l’uomo avrebbe impugnato un bastone e colpito il figlio alla gamba, per poi minacciarlo di morte estraendo un coltello a serramanico dalla tasca (dove poi è stato ritrovato dai carabinieri durante la perquisizione). Il ragazzo è riuscito a sfuggire e si è rifugiato nella caserma dei carabinieri di Paternò da dove ha avvisato la madre al telefono.