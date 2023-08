Barcellona Pozzo di Gotto, le indagini sugli incendi nei boschi

Sono stati diversi i sopralluoghi tecnici effettuati oggi nell’area boschiva e montana nella parte più alta di Barcellona Pozzo di Gozzo (in provincia di Messina) e precisamente in località Femminamorta. Si tratta della zona che il 25 luglio è stata devastata da un incendio. Fiamme che, oltre a lambire i ripetitori di telefonia mobile, hanno anche messo in serio pericolo le abitazioni circostanti. Così, su delega della procura, sono stati i carabinieri insieme agli specialisti del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Catania, a effettuare i sopralluoghi utilizzando anche un drone. Strumento utile per la raccolta di informazioni sull’estensione e sulle modalità di propagazione dell’incendio. I carabinieri forestali hanno effettuato l’analisi delle tracce, con il metodo delle evidenze fisiche, per risalire al percorso del fuoco.

Tutte le attività dei rilievi tecnici, svolte con il supporto aereo del 12esimo nucleo elicotteri, servono per acquisire elementi utili allo sviluppo delle indagini.