Bar di Adrano frequentato da pregiudicati. Scatta la chiusura per sette giorni

La polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività di un bar di Adrano, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità e allarme sociale. In una circostanza, gli agenti hanno arrestato un uomo trovato in possesso di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e relativo munizionamento, identificando, nella stessa occasione, altre sei persone che facevano la spola tra il bar e il piazzale antistante, tutte già segnalate per precedenti giudiziari e di polizia, soprattutto per spaccio di droga, reati contro il patrimonio ed estorsione.