In casa con 5000 euro di banconote false nel Palermitano: arrestato un 44enne

Banconote false utilizzate da un 44enne per pagare in alcuni esercizi commerciali di Ciminna, in provincia di Palermo. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Dagli accertamenti, i militari sono risaliti all’identità del sospettato che, all’interno della propria abitazione, custodiva un ingente quantitativo di banconote contraffatte in pezzi da 20 e 50 euro, per un valore totale di 5000 euro, peraltro tutte riportanti un numero di serie identico a quelle spese nelle settimane precedenti a Ciminna. Il 44enne ha provato a eludere il controllo lanciando le mazzette con le banconote dal balcone.