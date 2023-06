Da due anni chiudeva in casa la convivente per non farla uscire: arrestato a Bagheria

Insulti, aggressioni fisiche, minacce di morte e perfino un sequestro di persona, quando era stata chiusa sottochiave perché non uscisse di casa: è stata questa per due anni la tortura subita da una donna da un palermitano, arrestato dalla polizia di Bagheria su provvedimento emesso dalla procura di Termini Imerese. Gli agenti hanno verificato come la vittima, nel corso dell’ultimo anno, avesse acquistato ben sette paia di occhiali, evidentemente costretta a sostituire le montature danneggiate a seguito delle aggressioni del convivente. Secondo gli investigatori, era perfino giunta a commettere atti di autolesionismo. Il giovane si trova adesso in carcere.